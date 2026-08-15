Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Уссема Мрезига.

Сообщалось, что алжирского полузащитника может купить «Балтика».

«У Уссема на данный момент есть три предложения. Плюс стоит вопрос о том, что мы готовы продлить с ним контракт.

Но препятствовать трансферу не будем. Это должно быть чисто решение игрока», – заявил Газизов.