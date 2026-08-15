Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Уссема Мрезига.
Сообщалось, что алжирского полузащитника может купить «Балтика».
«У Уссема на данный момент есть три предложения. Плюс стоит вопрос о том, что мы готовы продлить с ним контракт.
Но препятствовать трансферу не будем. Это должно быть чисто решение игрока», – заявил Газизов.
- В составе «Динамо Мх» Мрезиг забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 66 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,2 миллиона евро.
- Дороже него в команде только Гамид Агаларов и Мохаммаджавад Хоссейннеджад (оба – по 1,5 млн евро).
Источник: «РБ Спорт»