Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, согласится ли он на роль ассистента в случае поступления соответствующего предложения.

– Давай попробуем твое будущее спрогнозировать. Чем будешь заниматься в ближайшие недели, месяцы? Какие планы вообще?

– Заниматься футболом. Учиться. Если не будет работы, опять же, поехать куда-то на стажировку.

– Я слышал, что ты один из кандидатов в «Ростов». В случае изменений. Это правда или нет?

– Я не знаю, откуда эти разговоры.

– Теперь ты себя видишь только главным тренером в команде? Помощником ни к кому не пойдешь?

– Да я думаю, что меня никто уже не захочет помощником видеть (смеется).