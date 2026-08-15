Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, согласится ли он на роль ассистента в случае поступления соответствующего предложения.
– Давай попробуем твое будущее спрогнозировать. Чем будешь заниматься в ближайшие недели, месяцы? Какие планы вообще?
– Заниматься футболом. Учиться. Если не будет работы, опять же, поехать куда-то на стажировку.
– Я слышал, что ты один из кандидатов в «Ростов». В случае изменений. Это правда или нет?
– Я не знаю, откуда эти разговоры.
– Теперь ты себя видишь только главным тренером в команде? Помощником ни к кому не пойдешь?
– Да я думаю, что меня никто уже не захочет помощником видеть (смеется).
- Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
- Ранее он был помощником Марцела Лички и Валерия Карпина.
Источник: «Коммент.Шоу»