Даку высказался о дебюте за «Спартак»

Новый форвард «Спартака» Мирлинд Даку в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от дебюта.

28-летний албанец вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче красно-белых в 3-м туре РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.

Его купили у «Рубина» за 11 миллионов евро, выплатив полную сумму отступных.

«В эти минуты я испытал слишком много эмоций, но, к сожалению, мы не выиграли. Однако для меня было очень важно дебютировать за этот клуб.

В команде я чувствую себя очень хорошо, болельщики тоже приняли меня очень хорошо. Как я уже сказал, мы не выиграли, но важно, что я дебютировал», – сказал Даку.