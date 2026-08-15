Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ

Дмитрий Кириченко, бывший помощник российского тренера Курбана Бердыева, допустил его возвращение в российский чемпионат.

73-летний специалист с 2024 года возглавляет азербайджанский «Туран Товуз».

Он наиболее известен по работе в «Рубине», «Ростове», «Сочи» и «Динамо Мх».

Бердыева связывали с назначением в «Локомотив» вместо Михаила Галактионова.

– Большую роль в вашем тренерском становлении сыграл Курбан Бердыев. Допускаете, что он ещe вернeтся в РПЛ?

– Вполне возможно. Нельзя ничего отрицать. Насколько знаю, у него были предложения.

В Азербайджане он с «Тураном» вышел в еврокубки, но, к сожалению, случилась дисквалификация клуба за историю восьмилетней давности.

Курбан Бекиевич проделывает качественную работу, как это всегда бывает. Он занял третье место, учитывая, что там есть «Нефтчи», «Карабах», «Сабах». Это очень серьeзное достижение.

Я ему очень благодарен за всe, что он мне дал. Главное – умение работать в любой ситуации с самой высокой самоотдачей. Видел это у него в любой команде, какой бы ни была ситуация.

Были проблемы и в «Ростове», но команда едва не стала чемпионом, ещe и пошумела в Лиге чемпионов. Курбан Бердыев – высочайший стандарт качественной работы тренера.