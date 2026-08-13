Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал, как генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов добился расширения полномочий.

«Конспирология – история не моей жизни. Все мои теории основаны на практике. Разговоры, связанные с особо принципиальными моментами жизнедеятельности «Динамо», я всегда старался вести коллективно – так что «теории» есть кому подтвердить.

По этому поводу хорошо выразился Курбан Бердыев. Когда я просил его остаться в «Динамо» в расчете на то, что ему все-таки удастся найти с Газизовым общий язык, он ответил: «Муслимыч, не уговаривай. Ты же знаешь, что я с ним даже никогда один на один не остаюсь». Это был полезный опыт.

Если уж говорить о полномочиях, то изначально мы исходили из того, что «грядка» Газизова – финансовая чистота клубной деятельности.

По всем остальным движениям люди, стоявшие у истоков создания клуба, вкладывавшие в продвижение «Динамо» свои деньги, обязательно должны быть в курсе.

Если на начальном этапе, пока у Газизова не было поддержки главы Дагестана, это условие выполнялось, то когда Шамиль поддержкой заручился – системно нарушалось.

«Купи-продай» – всегда сиюминутная история. История наполнения собственного кармана, по большому счету.

В этом смысле я с Сергеем Алимовичем (Меликовым, главой Дагестана) готов согласиться: меня такой подход к «Динамо» не устраивает категорически», – заявил Гаджиев.