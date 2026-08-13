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  • Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»

Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»

13 августа, 18:46
1

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал, как генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов добился расширения полномочий.

«Конспирология – история не моей жизни. Все мои теории основаны на практике. Разговоры, связанные с особо принципиальными моментами жизнедеятельности «Динамо», я всегда старался вести коллективно – так что «теории» есть кому подтвердить.

По этому поводу хорошо выразился Курбан Бердыев. Когда я просил его остаться в «Динамо» в расчете на то, что ему все-таки удастся найти с Газизовым общий язык, он ответил: «Муслимыч, не уговаривай. Ты же знаешь, что я с ним даже никогда один на один не остаюсь». Это был полезный опыт.

Если уж говорить о полномочиях, то изначально мы исходили из того, что «грядка» Газизова – финансовая чистота клубной деятельности.

По всем остальным движениям люди, стоявшие у истоков создания клуба, вкладывавшие в продвижение «Динамо» свои деньги, обязательно должны быть в курсе.

Если на начальном этапе, пока у Газизова не было поддержки главы Дагестана, это условие выполнялось, то когда Шамиль поддержкой заручился – системно нарушалось.

«Купи-продай» – всегда сиюминутная история. История наполнения собственного кармана, по большому счету.

В этом смысле я с Сергеем Алимовичем (Меликовым, главой Дагестана) готов согласиться: меня такой подход к «Динамо» не устраивает категорически», – заявил Гаджиев.

  • Газизов пришел в «Динамо Мх» в июле 2023 года.
  • До этого он работал в «Уфе» и «Спартаке».
  • Через полгода после назначения Газизова клуб покинул Бердыев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Динамо Мх Гаджиев Гаджи Бердыев Курбан Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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BVG4
1786643161
Да уж! Немного не хватило Газизову, чтобы Спартак первым (имеется ввиду впереди Уфы) проторил путь в пердив! Секта имеет удивительное свойство, как магнитом притягивать к себе такие мрачные, одиозные личности. Бедолага Федун предпринял неимоверные усилия, чтобы спасти немалую часть своих бессовестно нахапанных деньжат.
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