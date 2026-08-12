В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»

«Туран Товуз» отрицает, что главный тренер азербайджанской команды Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив».

Комментарий о будущем 73-летнего специалиста дала клубная пресс-служба.

– Появилась информация, что Курбан Бердыев может возглавить московский «Локомотив». Рассматривает ли «Туран Товуз» возможность ухода главного тренера?

– Мы подписали с Курбаном Бердыевым новый двухлетний контракт в эти дни. Через два дня мы проведем первый матч чемпионата.