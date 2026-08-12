В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»

«Туран Товуз» отрицает, что главный тренер азербайджанской команды Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив».
Комментарий о будущем 73-летнего специалиста дала клубная пресс-служба.
– Появилась информация, что Курбан Бердыев может возглавить московский «Локомотив». Рассматривает ли «Туран Товуз» возможность ухода главного тренера?
– Мы подписали с Курбаном Бердыевым новый двухлетний контракт в эти дни. Через два дня мы проведем первый матч чемпионата.
- Бердыев возглавляет «Туран Товуз» с 2024 года.
- Он наиболее известен по работе в «Рубине», «Ростове», «Сочи» и «Динамо Мх».
- У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.
Источник: Sport24