Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана

Полузащитник Аяз Гулиев бесплатно перейдет из «Сабаха» в тульский «Арсенал».

У 29-летнего хавбека была договоренность с азербайджанским клубом, что его отпустят, если он получит предложение от команды, в которой у него появится возможность много играть.

Гулиев подпишет с «Арсеналом» контракт до лета 2027 года. Он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе с зарплатой в районе 1 миллиона рублей в месяц.

Хавбек присоединится к тулякам со второго сбора, который стартует 26 января. В клубе рассчитывают, что Гулиев станет футболистом стартового состава.