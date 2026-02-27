Переехавший клуб Первой лиги начнет сезон без зрителей

Игра 22-го тура Первой лиги «Чайка» – «СКА-Хабаровск» на стадионе «Труд» в Подольске 1 марта пройдет без зрителей.

Клуб из Песчанокопского уведомил об этом дальневосточников, направив им соответствующее письмо.

Причина проведения игры без зрителей не раскрывается.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

За день до этой встречи, 28 февраля, на том же стадионе «Труд» в Подольске пройдет матч дивизиона А Второй лиги «Динамо-Владивосток» – «Амкар-Пермь».