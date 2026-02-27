Переехавший клуб Первой лиги начнет сезон без зрителей

Игра 22-го тура Первой лиги «Чайка» – «СКА-Хабаровск» на стадионе «Труд» в Подольске 1 марта пройдет без зрителей.
Клуб из Песчанокопского уведомил об этом дальневосточников, направив им соответствующее письмо.
Причина проведения игры без зрителей не раскрывается.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
За день до этой встречи, 28 февраля, на том же стадионе «Труд» в Подольске пройдет матч дивизиона А Второй лиги «Динамо-Владивосток» – «Амкар-Пермь».
- Ранее «Чайка» объявила, что будет играть в Подольске ближайшие домашние матчи.
- Команда занимает 18-е место в Первой лиге с 12 очками после 21 тура. «СКА-Хабаровск» идет 8-м с 29 очками.
Источник: телеграм-канал ФК «СКА-Хабаровск»