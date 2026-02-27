Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»

Новичок «Зенита» защитник Игорь Дивеев рассказал, чего ждет от первого официального матча за петербуржцев.
– Вы представляете, каким будет ваш дебют в «Зените»? «Газпром Арена», тоннель, маленький болельщик берет вас за руку…
– Об этом я не думал, но точно знаю одно: всей защитной линией, включая вратаря, мы должны сыграть на ноль. Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0. Простая математика.
- Сегодня «Зенит» сыграет дома с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ. Матч начнется в 19:30 мск.
- 26-летний Дивеев в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил 3 гола.
- За его переход «Зенит» отдал красно-синими нападающего Лусиано Гонду и доплатил 2 миллиона евро.
Источник: официальный сайт «Зенита»