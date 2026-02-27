Введите ваш ник на сайте
  • Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»

Сегодня, 10:21
18

Новичок «Зенита» защитник Игорь Дивеев рассказал, чего ждет от первого официального матча за петербуржцев.

– Вы представляете, каким будет ваш дебют в «Зените»? «Газпром Арена», тоннель, маленький болельщик берет вас за руку…

– Об этом я не думал, но точно знаю одно: всей защитной линией, включая вратаря, мы должны сыграть на ноль. Сыграешь на ноль – ​выиграешь 2:0. Простая математика.

  • Сегодня «Зенит» сыграет дома с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ. Матч начнется в 19:30 мск.
  • 26-летний Дивеев в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил 3 гола.
  • За его переход «Зенит» отдал красно-синими нападающего Лусиано Гонду и доплатил 2 миллиона евро.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772177375
Зенит, даешь 5:0!
Ответить
Император Бомжей
1772177471
Логика мне не ясна, а типо 0:0 сгонять не получится?)) Что это за понятие у него, сыграешь на 0, выиграешь 2:0?)))
Ответить
bset
1772178399
Ну пусть дальше так считают) Балтике только на пользу) Считайте, что они вообще дворовая команда и вы их одной левой)
Ответить
...уефан
1772179572
...и был-то он - не интеллектуал, а тут, ещё и спрогрессировал заметно...
Ответить
R_a_i_n
1772181316
Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0. Простая математика. Видимо с математикой туговато.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772181954
Надо, чтобы у Семака в старте играло больше бесчемоданных, а не чемоданных, ещё капитаном надо русского Дельфина ❝ Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
  • Читайте нас: 