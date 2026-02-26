Геркус – о потенциальном новичке ЦСКА: «В РПЛ не было игроков такого калибра»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что ЦСКА удастся заполучить Филиппе Коутиньо.
«Не верю в это. Коутиньо, безусловно, помог бы ЦСКА, но я не верю в это. Не думаю, что Коутиньо за свою карьеру мало заработал.
У нас такого калибра игроков в чемпионате не было даже. Он не старый даже совсем», – сказал Геркус.
- Бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с «Васко да Гамой».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль», «Интер» и «Баварию».
Источник: «Спорт-Экспресс»