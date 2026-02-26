Геркус – о потенциальном новичке ЦСКА: «В РПЛ не было игроков такого калибра»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что ЦСКА удастся заполучить Филиппе Коутиньо.

«Не верю в это. Коутиньо, безусловно, помог бы ЦСКА, но я не верю в это. Не думаю, что Коутиньо за свою карьеру мало заработал.

У нас такого калибра игроков в чемпионате не было даже. Он не старый даже совсем», – сказал Геркус.