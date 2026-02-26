Заявление «Бенфики» о признании Престианни в расизме

«Бенфика» отрицает, что Джанлука Престианни признался одноклубникам в использовании расистского оскорбления в отношении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Команды встречались в стыках Лиги чемпионов.

В первой встрече мадридцы на выезде выиграли 1:0.

Тогда Винисиус обвинил Престианни в расизме.

Бразилец сказал судье, что соперник назвал его «обезьяной».

«Бенфика» категорически отрицает, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба о том, что он произнес расистское оскорбление в адрес игрока «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как уже сообщалось, игрок извинился перед своими партнерами по команде за инцидент, произошедший во время матча с мадридским «Реалом», выразив сожаление по поводу его масштабов и последствий и заверив всех, как и в самом начале, что он не расист», – говорится в официальном заявлении «Бенфики».