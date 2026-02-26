Игроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ

Матвей Сафонов получил подарок от «ПСЖ». У российского вратаря вчера был день рождения – ему исполнилось 27 лет.

Сафонов получил торт со свечой после игры с «Монако». Парижане сыграли в ответном стыковом матче Лиги чемпионов вничью со счетом 2:2 и вышли в 1/8 финала турнира.

Фотографию в соцсетях опубликовал нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.