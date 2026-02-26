Введите ваш ник на сайте
  Игроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ

Игроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 12:23
2

Матвей Сафонов получил подарок от «ПСЖ». У российского вратаря вчера был день рождения – ему исполнилось 27 лет.

Сафонов получил торт со свечой после игры с «Монако». Парижане сыграли в ответном стыковом матче Лиги чемпионов вничью со счетом 2:2 и вышли в 1/8 финала турнира.

Фотографию в соцсетях опубликовал нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

  • Сафонов отыграл весь матч с «Монако». Он вышел в старте парижан седьмой раз подряд.
  • Перед игрой болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию российского голкипера.

Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения
Два российских футболиста попали в 1/8 финала ЛЧ 1
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако ПСЖ Сафонов Матвей Кварацхелия Хвича
DOCTOR PENALTY
1772098500
"Зачем нам солнце Монако?"..., если шевалье Мотя на коне! )
Ответить
R_a_i_n
1772102202
У объедкина скоро смена закончится, отметится думаю.
Ответить
