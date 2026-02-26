Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист

Автор Спортса Глеб Чернявский подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел неграмотен.
Об этом накануне сообщил главный тренер команды Сергей Семак.
«Сразу два источника мне это уже подтвердили. Жесть!» – написал Чернявский.
- Бразилец в январе приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием. С ним такое произошло не впервые. После своего проступка Вендел прямо сказал, что предпочитает больше отдыхать, чем работать, но добавил, что опоздал по уважительным причинам. Разглашать их спортсмен не стал.
- Вендела оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского