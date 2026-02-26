Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист

Автор Спортса Глеб Чернявский подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел неграмотен.

Об этом накануне сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Сразу два источника мне это уже подтвердили. Жесть!» – написал Чернявский.