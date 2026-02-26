Введите ваш ник на сайте
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист

Сегодня, 13:05
19

Автор Спортса Глеб Чернявский подтвердил информацию, что полузащитник «Зенита» Вендел неграмотен.

Об этом накануне сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Сразу два источника мне это уже подтвердили. Жесть!» – написал Чернявский.

  • Бразилец в январе приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием. С ним такое произошло не впервые. После своего проступка Вендел прямо сказал, что предпочитает больше отдыхать, чем работать, но добавил, что опоздал по уважительным причинам. Разглашать их спортсмен не стал.
  • Вендела оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
ScarlettOgusania
1772100618
Сельдереич раскрыл тайну, что Вендел не умеет читать, считать и писать, поэтому его бом.жи постоянно "нагревают" на трансфере и в походах по ночным клубам Питера...))
Ответить
Сам_себе_сказал
1772103219
в наше время это удивительно
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772103769
❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Красногвардейчик
1772106719
Читать писать не можем....а жрать, е....ть давай(с))))
Ответить
Вальдемар Запашный
1772106929
Шариков Полиграф Полиграфович опаздывает на сборы, потому что блудит в дороге.
Ответить
...уефан
1772108680
...настоящий цЫган! Кочевой!...
Ответить
Desma
1772109721
Половина Африки читать, писать не умеют и ничего, живут
Ответить
