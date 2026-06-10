Новый тренер ЦСКА ответил на претензии, что ему рано быть главным

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о своем возрасте. Также он признался, что берет пример с главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

– Многие говорят, что тебе рано быть главным.

– Кому-то надо поработать помощником, кому-то не надо. Я 19 лет практикующий главный тренер. Никогда до этого никому не помогал. Главный тренер и помощник – это две абсолютно разных профессии. Когда я работал помощником Фабио [Челестини], то выкладывался на 100 процентов. Делал все, чтобы команда выигрывала. Но когда ты работаешь помощником, то помогаешь реализовывать чужие идеи, а я всегда реализовывал свои. Когда я сомневался в чем-то, то всегда говорил об этом Фабио. По переходным фазам, по составу.

– Помню, давно твой ориентир в профессии был Диего Симеоне.

– До сих пор он. Системный, 14 лет в клубе, ни в каких скандалах не замешан. Его нет в медиапространстве. Он просто работает. Это моя модель. Я тоже не люблю излишнее внимание к себе. Понимаю, что это часть профессии. Но было бы лучше, чтобы меня не трогали.