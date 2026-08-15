Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на ютуб-канале GAZ LIVE рассказал о своей недавней свадьбе.
– Из самого необычного у нас на свадьбе было здание, полностью обшитое тканью, и это вышло, по-моему, в миллион. Больше миллиона стоило просто обшить здание, где мы проводили свадьбу, полностью – и снаружи, и внутри.
– А зачем вы его обшили?
– Это было интересно, и нам понравилось. Мне понравилось, как всe получилось по итогу.
Это была необычная свадьба, потому что мы расписались в мой день рождения, 25 февраля прошлого года, в русском консульстве в Париже. И с того момента мы начали планировать свадьбу, когда еe сделать. У футболистов с отпуском вообще проблемы, нельзя заранее запланировать практически ничего. Получилось так, что летний отпуск у нас отсутствовал по причине клубного чемпионата мира в США, зимний длился неделю.
Получилось так, что невозможно было запланировать точные даты свадьбы и где это делать. Поэтому мы решили: когда будет время, тогда и сделаем.
Когда мы поняли, что летом у нас появляется возможность, мы начали всe это готовить, и поэтому получилась необычная свадьба. Это был скорее красивый вечер нашей радости.
- Это была вторая свадьба для Сафонова.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».