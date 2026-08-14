Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о старте сезона для «Локомотива».

«Локомотив», если отдаст Алексея Батракова, рискует вылететь. Они думают, что у них какая-то магия есть и что можно отдать всех и быть в топе все равно с молодежкой?

Направление странное», – написал Егоров.