Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

У «Локо» на третьей минуте забил Алексей Батраков.

Москвичи идут на 12-м месте.

Вскоре команду покинет полузащитника Артем Карпукас – его купит «Зенит».

– В первом тайме забили хороший гол в начале, держали дисциплину. Действовали достаточно структурно.

Что касается второго тайма, то дали сопернику создать несколько моментов из‑за своих ошибок. И хорошо, что Лантратов выручил нас в моменте с пенальти. Это принесло очко.

– Евгений Морозов играл в опорной зоне. Как оцените его действия?

– Это решение было принято за несколько дней до матча. Сыграл хорошо, в силу своих возможностей. В условиях того, что у нас есть, это был оптимальный выбор тренерского штаба.