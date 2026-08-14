Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»

Защитник сборной Парагвая и «Динамо» Хуан Касерес вспомнил матч против сборной Франции на чемпионате мира-2026.
«Успел ли подружиться с Мбаппе на ЧМ? Мы только смеялись на поле, а так все осталось как есть. Над чем-то особенным не смеялись, только над тем, что происходило в игре.
Хотел бы пригласить его в Россию? Думаю, Мбаппе понравилось бы в России, но, думаю, он сюда не приедет», – сказал Касерес.
- Килиан выступает за мадридский «Реал».
- Франция заняла на ЧМ-2026 четвертое место.
- Мбаппе брал с командой российский ЧМ-2018.
Источник: Sport24