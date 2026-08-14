РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)

«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 4-го тура Альфа-Банк РПЛ – встреча завершилась со счeтом 1:1.
Счeт на третьей минуте открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков. На 61-й минуте нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вышел на замену и уже через две минуты сравнял счeт. На 69-й минуте Касаджиков не реализовал пенальти.
Матч прошeл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Главным арбитром встречи выступил Антон Фролов.
«Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тремя очками после четырeх туров расположился на 12-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Батраков, 3; 1:1 - А. Касаджиков, 63.
Незабитые пенальти: А. Касаджиков, 69 - нет.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Оренбург
Локомотив
Богдан Овсянников
0%
Эмил Ценов
0%
Алексей Татаев
0%
Джон Алекс Паласиос
0%
Максим Сивис
0%
Дмитрий Рыбчинский
0%
Евгений Болотов
0%
Руслан Куль
0%
Гедеон Гузина
0%
Егор Назаренко
0%
Дамиан Пуэбла
0%
Бенхамин Бош
0%
Данила Ведерников
0%
Ренат Голыбин
0%
Андрей Касаджиков
0%
Алешандре Жезус
0%
Показать всех игроков
Илья Лантратов
0%
Георгий Джикия
0%
Евгений Морозов
0%
Жерзино Ньямси
0%
Александр Сильянов
0%
Зелимхан Бакаев
0%
Максим Ненахов
0%
Илья Еремеев
0%
Александр Руденко
0%
Алексей Батраков
0%
Вадим Раков
0%
Лукас Фассон
0%
Руслан Мялковский
0%
Александр Коваленко
0%
Сергей Пиняев
0%
Никита Салтыков
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»