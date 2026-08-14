РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)

«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 4-го тура Альфа-Банк РПЛ – встреча завершилась со счeтом 1:1.

Счeт на третьей минуте открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков. На 61-й минуте нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вышел на замену и уже через две минуты сравнял счeт. На 69-й минуте Касаджиков не реализовал пенальти.

Матч прошeл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Главным арбитром встречи выступил Антон Фролов.

«Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тремя очками после четырeх туров расположился на 12-й строчке.