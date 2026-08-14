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  • РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)

РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)

14 августа, 18:59
18

«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 4-го тура Альфа-Банк РПЛ – встреча завершилась со счeтом 1:1.

Счeт на третьей минуте открыл полузащитник и капитан «Локомотива» Алексей Батраков. На 61-й минуте нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вышел на замену и уже через две минуты сравнял счeт. На 69-й минуте Касаджиков не реализовал пенальти.

Матч прошeл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Главным арбитром встречи выступил Антон Фролов.

«Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тремя очками после четырeх туров расположился на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Батраков, 3; 1:1 - А. Касаджиков, 63.
Незабитые пенальти: А. Касаджиков, 69 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (18)
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Semenycch
1786723398
Матч понравился! Оренбург просто красавцы. Андрей Касаджиков радует своей игрой!
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Император 1
1786723434
Абсолютно незаслуженный результат, Оренбург был достоит победы! Кто знает, гол Оренбурга честно отменили?
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Красногорск_Фан
1786723484
Оренбург играл лучше! Касаржиков прикольный. Похож на личинку Холланда. Снова бессистемно пионеры Локомотива на поле бегали. Ничья благодаря приезду директора РЖД завтра на базу. Даже это не заводит (
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Mirak92
1786723487
Оренбург лучше был во всем. Дикий отскок паровоза
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DeStar
1786723584
молодцы локо, выстояли! 5 матчей (включая кубок) 0 побед. Да еще с кем играли? ахмат! махачкала, акрон. крылья! боюсь представить тчо будет когда соперники пойдут в лице спартака, зенита, балтики и краснодара) След 4 матча локо в рпл - цска, динамо москва, балтика и зенит)))) даешь 1 очко за 4 матча))) ничья с динамо м ))
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...уефан
1786723808
..."Ну-что, Машинист, помогли тебе янычары?"(с) /адаптация/...
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evgevg13
1786725505
Очередная безликая игра паровозиков. Можно сказать отскочили.
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ScarlettOgusania
1786730745
МихалМихалыч, что за настрой в команде, у "пуховых" голевых моментов в 2,5 раза больше было, и это пока Батраков на поле...🫣
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АЛЕКС 58
1786732561
Паровоз пускают под откос
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raritet
1786733098
Понять железнодорожников можно. Зачем упираться перед аукционом. Уже когда станет понятно кого куда , тогда и станут раскочегаривать. Сегодня отскочили.
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