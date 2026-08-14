«Зенит» отправил защитника в Барселону

Ваня Дркушич, защитник «Зенита», продолжит сезон в испанском «Эспаньоле» на правах аренды.
Петербургский клуб и «Эспаньол» договорились о переходе словенского футболиста. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
«Зенит» пожелал Дркушичу удачи в составе испанской команды.
- Прежде о трансфере Вани почти договорился ПАОК.
- Дркушич выступает за сборную Словении. В 2024 году защитник перешел в «Зенит» из «Сочи».
- В составе «Зенита» он провел 46 матчей без голевых действий.
Фото: соцсети «Эспаньола»
Источник: телеграм-канал «Зенита»