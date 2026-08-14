Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы

Сергей Булатов, главный тренер «Крыльев Советов», высказался о нежелании подписывать свободного агента Артема Дзюбу.
«Он – большой футболист. Слишком большой в плане того, что под свой стиль подгибает всю команду. У нас немного другой стиль игры, мы хотим быть другими и ищем центрального форварда другого плана», – сказал Булатов.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
Источник: «Матч ТВ»