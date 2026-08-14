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Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»

14 августа, 11:14
6

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мне будет жаль, когда Дзюба завершит карьеру. У нас с Артeмом непростые отношения – он меня забанил везде, я его так или иначе подкалывал. Но это была честная битва. За исключением вещей, которые мне не нравятся. Например, когда его друзья за него вписывались. Я не понимаю зачем. Артeм – взрослый человек, мы давно знакомы. Он мог бы мне написать и лично напихать, если ему что-то не понравилось. Это было бы правильно.

А всe остальное – это честный батл. И он мне нравился, потому что Артeм хорошо чувствует себя в медиа. И вот эта война, которую он сам себе придумал, где он воюет против вообще не тех людей, она очень органично вписывается в его образ. Мальчишка, который вырос, хочет играть, знает себе цену, знает, что он классный футболист – возможно, всe ещe лучший нападающий в РПЛ. И это прекрасно. Мне будет жаль, когда такого человека не будет рядом с моей работой. Потому что я не смогу с ним больше повоевать», – сказал Нагучев на ютуб-канале «РБ Спорт. Проекты».

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Plyash
1786697016
Похоже , Нагучев благодаря Дзюбле превратися в нарцисса . Близость с одноруким бандитом ещё никому пользу не принесла .
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Иван Петров 1986
1786697751
Правильно сделал, еще бы лучше и отбанил. А, интересно, не этого ли журналюгу на стадионе локомотива учили?
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grishamitin
1786698028
Комментарий скрыт модератором
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NewLife
1786698452
Идёте вы оба накуй. Бомбардир, кому интересен срач двух придурков?😬
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Desma
1786700973
Ну, что здесь можно сказать? Два клоуна не поделили информационное пространство. ай ай ай....😂
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