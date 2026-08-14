Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что Артему Дзюбе не будет просто в МФЛ.

«Дзюбе будет тяжелее играть в Медиалиге, чем в РПЛ. В МФЛ бегают молодые пацаны, которые не заиграли. Они хотят доказывать, они хотят бегать, играть в футбол.

Во-первых, он нападающий. Все будут куваться, биться, и им неважно, у кого какая фамилия. Никто не будет убирать ноги, уровень футбола вырос», – сказал Глушаков.