Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что Артему Дзюбе не будет просто в МФЛ.
«Дзюбе будет тяжелее играть в Медиалиге, чем в РПЛ. В МФЛ бегают молодые пацаны, которые не заиграли. Они хотят доказывать, они хотят бегать, играть в футбол.
Во-первых, он нападающий. Все будут куваться, биться, и им неважно, у кого какая фамилия. Никто не будет убирать ноги, уровень футбола вырос», – сказал Глушаков.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.
Источник: Спортс’’