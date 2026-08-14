Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*

Алексей Мелешин, четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Бывшему полузащитнику красно-белых вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он фигурирует в базе в связи с поддержкой специальной военной операции.

За основной состав «Спартака» Мелешин выступал с 1996 по 1999 год, провел 90 матчей и забил 8 мячей.

Вместе с московским клубом он четырежды выигрывал чемпионат России и завоевывал Кубок страны.

Сын Мелешина Павел выступает за «Сочи» в ФНЛ.

* – сайт признан экстремистским и запрещен на территории России