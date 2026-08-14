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  • Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*

Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*

14 августа, 20:16
8

Алексей Мелешин, четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Бывшему полузащитнику красно-белых вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он фигурирует в базе в связи с поддержкой специальной военной операции.

  • За основной состав «Спартака» Мелешин выступал с 1996 по 1999 год, провел 90 матчей и забил 8 мячей.
  • Вместе с московским клубом он четырежды выигрывал чемпионат России и завоевывал Кубок страны.
  • Сын Мелешина Павел выступает за «Сочи» в ФНЛ.

* – сайт признан экстремистским и запрещен на территории России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига Спартак М (мол) Мелешин Алексей
Комментарии (8)
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1786728992
Видимо, у работников БОМБАРДИРА вонючая "база миротворец" является чем-то важным и значимым,поэтому нас о их телодвижениях обязательно надо информировать.
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АК 68
1786729246
Респект и уважуха Алексею за поддержку! 🤝
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Vratarь
1786729499
Пытался мячом выбить глаз Бандере.
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Mirak92
1786729504
Держи в курсе.
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Император 1
1786729765
У х@х.лов реально мозгов нет.
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ПалкоВводецъ007
1786731074
Парень попал в список хороших людей. Можно им годится, хоть и спартач. Гыгыгы
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Спартач80
1786733480
Полюбасу рылы с княгиней стуканули....
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