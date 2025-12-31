Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба

4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба

Сегодня, 14:39
1

В «Спартаке» определились с новым главным тренером молодежной команды, выступающей в МФЛ. Ее принял Алексей Мелешин.

«В тренерский штаб молодежки вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников. Григорьев работал с Мелeшиным в ЮФЛ в команде 2008 года рождения, а Ратников был ассистеном главного тренера в «Спартаке-2». Напомним также, что Дмитрий Владимирович на заключительном игровом отрезке года входил в тренерский штаб основной команды.

Успехов в работе, Алексей Владиславович!» – написали москвичи.

  • Мелешин-игрок 4 раза брал чемпионство со «Спартаком».
  • В 2025 году он возглавлял «Спартак-2».
  • В академии «Спартака» Мелешин работает с 2011 года.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига Спартак М (мол) Спартак Мелешин Алексей
Комментарии (1)
alefreddy
1767188762
успехов и поиск талантов для основной команды
