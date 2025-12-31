4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба

В «Спартаке» определились с новым главным тренером молодежной команды, выступающей в МФЛ. Ее принял Алексей Мелешин.
«В тренерский штаб молодежки вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников. Григорьев работал с Мелeшиным в ЮФЛ в команде 2008 года рождения, а Ратников был ассистеном главного тренера в «Спартаке-2». Напомним также, что Дмитрий Владимирович на заключительном игровом отрезке года входил в тренерский штаб основной команды.
Успехов в работе, Алексей Владиславович!» – написали москвичи.
- Мелешин-игрок 4 раза брал чемпионство со «Спартаком».
- В 2025 году он возглавлял «Спартак-2».
- В академии «Спартака» Мелешин работает с 2011 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»