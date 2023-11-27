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    В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева

    Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о приглашении в команду Алана Дзагоева.

    Дзагоев закончил карьеру в этом месяце. Российскому полузащитнику 33 года.

    – Дзагоев закончил карьеру. Вам, как человеку, который был в системе ЦСКА, было бы интересно увидеть его в 2Drots?

    – В первую очередь нужно его желание попасть в Медиалигу. Должно же быть какое-то продолжение карьеры, или он вообще закончил. Я слышал, что у него травма тяжелая. Думаю, что ему надо сначала выздороветь, потом будем разговаривать.

    – Есть ли с ним контакт?

    – Его контакты найти не тяжело, можно позвонить и узнать.

    – Он вас усилит?

    – Если будет здоров – конечно, усилит. Он еще полон сил, может помочь любой команде.

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    Источник: телеграм-канал 13KaiTeam

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