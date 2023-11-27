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В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева

27 ноября 2023, 15:34
2

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о приглашении в команду Алана Дзагоева.

Дзагоев закончил карьеру в этом месяце. Российскому полузащитнику 33 года.

– Дзагоев закончил карьеру. Вам, как человеку, который был в системе ЦСКА, было бы интересно увидеть его в 2Drots?

– В первую очередь нужно его желание попасть в Медиалигу. Должно же быть какое-то продолжение карьеры, или он вообще закончил. Я слышал, что у него травма тяжелая. Думаю, что ему надо сначала выздороветь, потом будем разговаривать.

– Есть ли с ним контакт?

– Его контакты найти не тяжело, можно позвонить и узнать.

– Он вас усилит?

– Если будет здоров – конечно, усилит. Он еще полон сил, может помочь любой команде.

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Источник: телеграм-канал 13KaiTeam
Россия. МФЛ 2DROTS Дзагоев Алан Кузнецов Дмитрий
Комментарии (2)
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ArReal
1701101697
в этой шараге ещё и контракты подписывают что ли?
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шахта Заполярная
1701102755
Доигрался до задрота.
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