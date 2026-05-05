Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины

Российский нападающий Владислав Набатов пройдет стажировку в аргентинском «Сан-Лоренсо».

Прошлым летом 17-летнего российского форварда звал к себе «Ростов», но он в уехал в Узбекистан, где с декабря тренировался в расположении «Газалкента».

Поскольку Набатову еще нет 18 лет (клуб не может заявить его в Про Лигу), «Газалкент» решил отправить россиянина в «Сан-Лоренсо», где он будет тренироваться с основным составом.