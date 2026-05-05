Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины

Российский нападающий Владислав Набатов пройдет стажировку в аргентинском «Сан-Лоренсо».
Прошлым летом 17-летнего российского форварда звал к себе «Ростов», но он в уехал в Узбекистан, где с декабря тренировался в расположении «Газалкента».
Поскольку Набатову еще нет 18 лет (клуб не может заявить его в Про Лигу), «Газалкент» решил отправить россиянина в «Сан-Лоренсо», где он будет тренироваться с основным составом.
- Нападающий – воспитанник «Шинника», на счету которого 61 гол и 19 передач в 90 матчах в молодежной и юниорских командах ярославцев.
- Срок его контракта с «Газалкентом» рассчитан до конца года.