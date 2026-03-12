  • Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов

Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов

12 марта, 15:11
3

Стадион «Шинник» в Ярославле снесут, а на его месте появится новая арена.

При этом ее возведение начнeтся не раньше чем через два года. За это время потребуется решить вопросы с земельным участком и проектированием.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, вместимость нового стадиона составит 12 тысяч зрителей, а макеты будущего объекта, который будет соответствовать всем международным стандартам, покажут в ближайшее время. На строительство потребуется около 16 миллиардов рублей.

На время работ «Шинник» переедет на другой ярославский стадион – «Нефтяник».

Несколько лет назад старую арену уже планировали реконструировать, однако реализовать проект тогда не удалось.

  • Вместимость стадиона «Шинник» составляет 21 635 мест.
  • Клуб в последний раз играл в РПЛ в 2008 году.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. PARI Первая лига Шинник
acor94
1773319576
Интересно. Газпром арена 45 миллиардов, один из лучших стадионов планеты на 65000 человек. И стадион на 12000 в Ярославле за 16 миллиардов... Я все правильно понял?
acor94
1773319696
Я тут посмотрел. Спартак построил свою открывашку за 15 миллиардов. Ещё интереснее.
Чилим.
1773322651
Очередной грандиозный распил бабок.Точно кто то присядет...
