Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов

Стадион «Шинник» в Ярославле снесут, а на его месте появится новая арена.

При этом ее возведение начнeтся не раньше чем через два года. За это время потребуется решить вопросы с земельным участком и проектированием.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, вместимость нового стадиона составит 12 тысяч зрителей, а макеты будущего объекта, который будет соответствовать всем международным стандартам, покажут в ближайшее время. На строительство потребуется около 16 миллиардов рублей.

На время работ «Шинник» переедет на другой ярославский стадион – «Нефтяник».

Несколько лет назад старую арену уже планировали реконструировать, однако реализовать проект тогда не удалось.