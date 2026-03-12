Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов

Стадион «Шинник» в Ярославле снесут, а на его месте появится новая арена.
При этом ее возведение начнeтся не раньше чем через два года. За это время потребуется решить вопросы с земельным участком и проектированием.
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, вместимость нового стадиона составит 12 тысяч зрителей, а макеты будущего объекта, который будет соответствовать всем международным стандартам, покажут в ближайшее время. На строительство потребуется около 16 миллиардов рублей.
На время работ «Шинник» переедет на другой ярославский стадион – «Нефтяник».
Несколько лет назад старую арену уже планировали реконструировать, однако реализовать проект тогда не удалось.
- Вместимость стадиона «Шинник» составляет 21 635 мест.
- Клуб в последний раз играл в РПЛ в 2008 году.
Источник: телеграм-канал Sport Baza