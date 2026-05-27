  • Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги

Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги

Сегодня, 11:55

Новый тренер костромского «Спартака» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение.

– Со «Спартаком» решили достаточно быстро: созвонились, встретились и договорились. Что касается задач, еще предстоят встречи, обсудим. Знакомимся дистанционно и заочно, потихоньку начинаю общаться с руководством, тренерским штабом.

– В прошлом сезоне команда долгое время была претендентом на выход в РПЛ. Понимаете, что подобного будут ждать и от вас?

– Нужно пообщаться с людьми, которые хорошо знакомы с тем, как команда двигалась весь год, поднималась в таблице, потом тормозилась, услышать мнения. Предстоит провести анализ, это достаточно кропотливая работа. Потому что чемпионат начнется примерно через полтора месяца.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Помощники остались из прежнего тренерского штаба. Со мной придет только тренер по физподготовке.

– Как сильно изменится состав за лето?

– Пока не знаю, кто может покинуть команду, кто получил приглашение, с кем будет продлеваться контракт. По фамилиям – прерогатива высшего руководства. Я буду отталкиваться от принятого решения. По стилю игры: конечно, много чего хочется, но копирование не всегда приносит желаемый результат. Стиль игры команды зависит от уровня исполнителей, нужно отталкиваться от этого. Мы можем хотеть играть как «Барселона» или «ПСЖ», но есть живые люди на футбольном поле со своими сильными и слабыми сторонами, технико‑тактическим багажом. Будем исходить из того, чтобы каждый игрок на своей позиции мог принести максимальную пользу.

  • Последним клубом Билялетдинова были подмосковные «Химки».
  • «Спартак К» финишировал на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
  • Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за клуб из Костромы в сезоне-1977/78.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Билялетдинов Ринат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
