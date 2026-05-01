Стали известны клубы Первой лиги, которые могут получить лицензии для РПЛ

Только «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» удовлетворяют условиям для получения лицензии РФС-1 и могут претендовать на выход в РПЛ.
Они занимают первые четыре места в Первой лиге.
«Спартак К» и «Челябинск», также подававшие заявки на получение лицензий РФС-1, не имеют подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.
В этом случае возможны исключения, но клубы должны были предоставить до 20 февраля дорожную карту работ. Этого в Костроме и Челябинске не сделали.
- После 31-го тура Первой лиги лидирует «Факел» (61 очко). Далее расположились «Родина» (59), «Урал» (58), «Ротор» (52), «Спартак К» (48), «КАМАЗ» (46), «Енисей» (46).
- «Челябинск» с 40 очками занимает 10-е место и уже не имеет шансов попасть в топ-4.
Источник: «Спорт-Экспресс»