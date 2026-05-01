Стали известны клубы Первой лиги, которые могут получить лицензии для РПЛ

Только «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» удовлетворяют условиям для получения лицензии РФС-1 и могут претендовать на выход в РПЛ.

Они занимают первые четыре места в Первой лиге.

«Спартак К» и «Челябинск», также подававшие заявки на получение лицензий РФС-1, не имеют подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков.

В этом случае возможны исключения, но клубы должны были предоставить до 20 февраля дорожную карту работ. Этого в Костроме и Челябинске не сделали.