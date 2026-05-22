  Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков

Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков

Сегодня, 08:42
17

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги сезона для команды.

«Мы показали рекордный результат в истории клуба в премьер‑лиге. Это итог сезона. Но такой требовательный тренер, как я, никогда не бывает доволен. Нам не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения. Можно сказать, что до середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры. После – хотелось бы большего. В особенности в самой концовке, когда мы потерпели четыре поражения подряд.

Команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики. Мы даже стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперед. Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад. Это касается даже опытных лидеров, таких как Бевеев и Петров», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
  • В последних четырех турах команда из Калининграда потерпела четыре поражения.

Semenycch
1779428752
Талалаев перебарщивает, во многом перебарщивает.
Ответить
R_a_i_n
1779429091
Талалайка с катушек слетел.
Ответить
СильныйМозг
1779430259
Причем виноваты болельщики секты. Кукарекают, рано утром, по всей стране, будят игроков, других клубов, не свет не заря. А те потом не могут сыграть в полную силу. Петушиная тактика
Ответить
Skull_Boy
1779430524
Ты тренер полугодка и это твое клеймо, где ближе к зиме будешь без работы
Ответить
Plyash
1779431186
Интересную мысль выдал Талалаев , "авантюрную" , оправдывая смазанные финальные игры , особенно дома . Все знают , когда свои трибуны гонят команду вперёд , у игроков крылья за спиной вырастают . А здесь всё наоборот . Может быть , загонял ты ребят физически раньше времени , не дал ребятам роздыху вовремя , коуч великий ?
Ответить
Юбиляр
1779431537
Напомнило мне мысль, что в росте цен виноваты потребители - стали жить хорошо, появились лишние деньги у народа, возросло потребление, вот и цены поднялись !!! Всё логично ! Гыгыгы. Так и здесь!... Так что сами виноваты - не хрен так активно болеть! Гыгыгы.
Ответить
САДЫЧОК
1779432626
Самодур. Но, тренер хороший, необычный.
Ответить
Интерес
1779434380
Значит,собрался переходить в другой клуб(как и Бевеев и М.Петров).Но действительно: дома команда играла хуже,чем на выезде.В последних восьми матчах четыре ничьи на выезде, и четыре поражения дома.
Ответить
Иван Петров 1986
1779435496
На одной физике длинные турниры не выигрывают.
Ответить
DMитрий
1779436537
Вот так 12-й игрок лёгким движением языка лишил команду борьбы за 3-е место. Я то уж подумал, что у них скамейка коротка и класса не хватает. Оказалось всё проще. Теперь до меня дошло, почему Зенит в последние пару лет не показывает регулярно тот футбол, который нас радовал. Нас много стало на стадионе, мы мешаем. Спасибо Андрей Талалаев, отлегло. Теперь на тренерский штаб гнать не будут, себя будем винить. Донесите информацию Миллеру.
Ответить
