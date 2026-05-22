Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги сезона для команды.

«Мы показали рекордный результат в истории клуба в премьер‑лиге. Это итог сезона. Но такой требовательный тренер, как я, никогда не бывает доволен. Нам не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения. Можно сказать, что до середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры. После – хотелось бы большего. В особенности в самой концовке, когда мы потерпели четыре поражения подряд.

Команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики. Мы даже стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперед. Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад. Это касается даже опытных лидеров, таких как Бевеев и Петров», – сказал Талалаев.