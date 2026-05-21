Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»

Сегодня, 14:29
6

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о том, что «Зенит» выиграл РПЛ-2025/26.

«Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» – серебряным призeром. Как правило, турнирная таблица – это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат и свои места все занимают по праву.

Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» – значит, он лучше подготовился. «Зенит» учeл нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.

Борьба за чемпионство до последнего тура – это важно и для болельщиков, и для турнирной таблицы. Такое держит всех в напряжении.

Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идeт борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Всe это закономерно», – заявил Газзаев.

  • «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах.
  • Они выиграли лигу 7 раз за последние 8 сезонов.
  • «Краснодар» отстал от сине-бело-голубых на два балла.
  • «Быки» упустили лидерство за тур до финиша чемпионата, проиграв на выезде «Динамо» (1:2).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Semenycch
1779363890
Обратите внимание. Уже три года подряд чемпион определяется в матче Краснодар - Динамо, в Москве или Краснодаре. До этого много лет чемпион определялся в матче Краснодар - Зенит, чаще в Краснодаре, чем в Питере. Это так формируют календарь российского первенства по одной и той же схеме много лет! А Валерию Георгиевичу спасибо за разумные, правильные слова.
Прокс
1779368743
И закономерно, что Москва швейный недоклуб без медалей!!!!
Интерес
1779369363
Положим,вчера борьба была так себе.Видимо, останутся те же.
