Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о том, что «Зенит» выиграл РПЛ-2025/26.

«Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» – серебряным призeром. Как правило, турнирная таблица – это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат и свои места все занимают по праву.

Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» – значит, он лучше подготовился. «Зенит» учeл нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.

Борьба за чемпионство до последнего тура – это важно и для болельщиков, и для турнирной таблицы. Такое держит всех в напряжении.

Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идeт борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Всe это закономерно», – заявил Газзаев.