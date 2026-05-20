Шварц вернет в «Динамо» экс-футболиста «Спартака»

Появилась информация о составе будущего тренерского штаба Сандро Шварца в «Динамо».
Немецкий специалист вернет в клуб Сергея Паршивлюка, с которым бело-голубые попрощались в январе.
Ролан Гусев вряд ли согласится на должность помощника Шварца.
Решение по Роману Шаронову, Юрию Жиркову и другим членам штаба Гусева «Динамо» примет совместно со Шварцем.
- Шварц тренировал динамовцев с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что немец будет зарабатывать в клубе РПЛ 1,7 миллиона евро в год.
- Паршивлюк – воспитанник «Спартака», перешедший в «Динамо» в 2019 году из «Ростова».
Источник: «РБ Спорт»