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  • Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»

Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»

20 мая, 16:40
2

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное назначение Сандро Шварца в «Динамо».

– Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?

– Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев – человек, который пригодился бы «Динамо». «Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно. Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
  • При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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...уефан
1779288710
...ошибка - это то, что тебе позволено шлёпать губами на эту тему, да ещё и с федерального канала...
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crf57
1779331619
Уже и в футбол залез со своими советами,гребец хренов!
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