Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное назначение Сандро Шварца в «Динамо».
– Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?
– Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев – человек, который пригодился бы «Динамо». «Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно. Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
- При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»