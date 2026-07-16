Шварц выбрал основного вратаря «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, кто будет первым номером команды в сезоне-2026/27.

«В качестве первого вратаря я вижу Андрея Лунева, он будет играть в первом туре. Должно быть четкое понимание насчет того, кто должен быть в команде первым номером.

Курбан Расулов – молодой амбициозный игрок, Лещук хорошо себя проявил, Кудравец – аналогично», – сказал Шварц.