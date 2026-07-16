Шварц выбрал основного вратаря «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, кто будет первым номером команды в сезоне-2026/27.
«В качестве первого вратаря я вижу Андрея Лунева, он будет играть в первом туре. Должно быть четкое понимание насчет того, кто должен быть в команде первым номером.
Курбан Расулов – молодой амбициозный игрок, Лещук хорошо себя проявил, Кудравец – аналогично», – сказал Шварц.
- 34-летний Андрей Лунев в прошлом сезоне пропустил 21 гол в 18 матчах.
- 30-летний Игорь Лещук в прошлом сезоне пропустил 15 голов в 10 матчах.
- 20-летний Курбан Расулов в прошлом сезоне пропустил 15 голов в 14 матчах.
- 22-летний Андрей Кудравец выступал за «Динамо-2».
Источник: «Матч ТВ»