Умер чемпион России 1996 года

Стало известно о смерти бывшего футболиста «Спартака» Владислава Дуюна.

Экс-полузащитник красно-белых умер в возрасте 49 лет после продолжительной болезни.

Об этом 15 июля сообщил его старший брат Владимир.

«Владислав умер, у него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора. У него осталось трое детей – 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак.

Влад хорошим парнем был, о нем все его партнeры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодeжью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях», – сказал Владимир Дуюн.

Похороны бывшего спартаковца пройдут 18 июля в Подмосковье.