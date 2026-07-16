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  • Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»

Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»

16 июля, 12:34
7

Известный стример и поклонник Криштиану Роналду IShowSpeed обратился к нападающему сборной Испании Ламину Ямалю. Он призвал его победить Аргентину в финале чемпионата мира.

«Ямаль, брат, на твоих плечах большой груз. Это обращение для тебя! Соберись! Пожалуйста, пожалуйста! Ламин! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто включись и победи!

Пожалуйста, обыграйте Аргентину в финале ЧМ. Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы! Я не выдержу этого еще один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня, как фаната Роналду, не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!» – сказал IShowSpeed.

  • Финал Испания – Аргентина пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: ютуб-канал IShowSpeed
Чемпионат мира США. МЛС Барселона Интер Майами Аль-Наср Аргентина Испания Месси Лионель Роналду Криштиану Ямаль Ламин
Комментарии (7)
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рылы
1784197844
меня приколол видос, когда айшоуспид приехал в болгарию и начал там спрашивать местных, как переводится book - в ответ слышал "книга", т.е., nigga. его эмоции не передать, это надо видеть)
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Из Твери Леха
1784203354
Ахаха ну и чудак на букву м этот фанат. Болеть против кого-то и думая что ты этим себя потешишь это смешно. Тем более что Месси пусть и не в той форме, что был раньше, но сыграл в разы продуктивнее Роналду.
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zlobny_zenitos
1784204691
странный тип...психика того..."теплый" совсем
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raritet
1784210676
Роналду люби не вмешивая сюда сборную Аргентины и здоровье твое пойдет на поправку.
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FFR
1784211277
Ну, это уже черезчур.
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Александр-Балашов-google
1784379077
Заднеприводные фанаты активизировались.
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