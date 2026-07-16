Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»

Известный стример и поклонник Криштиану Роналду IShowSpeed обратился к нападающему сборной Испании Ламину Ямалю. Он призвал его победить Аргентину в финале чемпионата мира.

«Ямаль, брат, на твоих плечах большой груз. Это обращение для тебя! Соберись! Пожалуйста, пожалуйста! Ламин! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто включись и победи!

Пожалуйста, обыграйте Аргентину в финале ЧМ. Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы! Я не выдержу этого еще один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня, как фаната Роналду, не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!» – сказал IShowSpeed.

Финал Испания – Аргентина пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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