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  • Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА

Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА

31 июля, 12:26
6

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о позиции РФС, который солидаризировался с УЕФА в споре с ФИФА.

«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 23 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек.

То, что хочет сделать Инфантино – это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой – и в спину.

Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» – написал Моссаковский.

  • Ранее в УЕФА заявили о готовности европейских сборных отказаться от участия в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам.
  • Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

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Источник: телеграм-канал «Moss // Михаил Моссаковский»
Чемпионат мира
Комментарии (6)
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NewLife
1785494307
Срач тв, это для кого этот высер ?
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Феликс Михайлов
1785494350
Правильно Миша, с этими гнидами из УЕФА нам не по пути.
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Из Твери Леха
1785496888
Правильно говорит. Лучше с фифа дружить, лоббиравать их правила, и если уефа откажется от участия, просто исключить их из фифа, тем самым мы минуя их сможем попасть туда, а так же те, кто выйдет из уефа. Точно так же должен разрушится евросоюз.
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rash1959
1785498893
обосранный миша набрал в рот говна и плюёт на всех вокруг.
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Garrincha58
1785508176
Он ведь прав нам следовало приявить мудрость и не поддерживать ни какую сторону раз они уже 4 года не хотят нас видеть нигде
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