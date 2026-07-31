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  • Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»

Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»

31 июля, 17:24
9

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился мнением о конфликте между УЕФА и ФИФА.

  • Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
  • В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.
  • Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается.

Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США [Балогуну] по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал.

Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.

Потом паузы [на водопой] во время матчей – это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил.

Мое мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия – член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.

Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат.

Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка – на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», – заявил Байдачный.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Байдачный Анатолий
Комментарии (9)
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Garrincha58
1785508562
Футбол уже давно не футбол, а политика пендосии да и в спорте в целом тоже самое
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Антрацитовый волхв
1785509753
Можно здесь не писать новости из редакции "Ватные Вести"!?
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Интерес
1785511933
"...волки от испуга скушали друг-друга, бедный крокодил жабу проглотил, а слониха, вся дрожа, так и села на ежа..."
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mihail200606
1785515545
В футболе на первое место Россия еще не скоро выйдет..и юго восточная Азия тоже
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anatolich72
1785520480
И что, мы будем делать с этой ролью?
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