Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный поделился мнением о конфликте между УЕФА и ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается.

Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США [Балогуну] по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал.

Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.

Потом паузы [на водопой] во время матчей – это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил.

Мое мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия – член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.

Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат.

Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка – на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», – заявил Байдачный.