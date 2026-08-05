Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)

Московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» со счeтом 1:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, главным арбитром выступил Михаил Плиско из Ленинградской области.
Единственный мяч был забит на второй добавленной ко второму тайму минуте – защитник «Факела» Игорь Юрганов срезал мяч в собственные ворота.
В группе B также выступают «Краснодар» и «Ахмат». После первого тура «Динамо» набрало три очка, остальные команды квартета очков пока не имеют.
Россия. Кубок. Группа B. 1 тур
Факел - Динамо - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - И. Юрганов, 90+2 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»