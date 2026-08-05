Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)

Московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» со счeтом 1:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, главным арбитром выступил Михаил Плиско из Ленинградской области.

Единственный мяч был забит на второй добавленной ко второму тайму минуте – защитник «Факела» Игорь Юрганов срезал мяч в собственные ворота.

В группе B также выступают «Краснодар» и «Ахмат». После первого тура «Динамо» набрало три очка, остальные команды квартета очков пока не имеют.