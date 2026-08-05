3-й клуб снялся с Кубка России

«Чита» объявила о прекращении выступлений в FONBET Кубке России по финансовым причинам.

Команда должна была сыграть во 2-м раунде пути регионов в гостях с московским «Чертаново» 12 августа. Она стала 3-м клубом, снявшимся с текущего розыгрыша Кубка.

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение.

Коллектив футбольного клуба «Чита» до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вeл переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться.

Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели – продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаeтесь рядом, поддерживаете команду словом и делом», – говорится в обращении клуба к болельщикам.