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3-й клуб снялся с Кубка России

Вчера, 10:57
5

«Чита» объявила о прекращении выступлений в FONBET Кубке России по финансовым причинам.

Команда должна была сыграть во 2-м раунде пути регионов в гостях с московским «Чертаново» 12 августа. Она стала 3-м клубом, снявшимся с текущего розыгрыша Кубка.

«Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. К сожалению, действительность оказалась сильнее наших амбиций, и мы вынуждены принять такое решение.

Коллектив футбольного клуба «Чита» до последнего верил и боролся за положительное решение вопроса в части экстренного финансирования поездки и заявки на матчи, искал спонсоров и вeл переговоры, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться.

Сейчас все наши мысли сосредоточены на главной цели – продолжении выступления в Третьей лиге. Именно там нам предстоит доказать свой характер. Приносим искренние извинения всем, кто ждал от нас кубковых побед. Спасибо вам за то, что всегда остаeтесь рядом, поддерживаете команду словом и делом», – говорится в обращении клуба к болельщикам.

  • «Чита» играет в группе Сибирь в любительской Третьей лиге. Официальным названием клуба в Кубке России было «СШ по футболу».
  • В 1-м раунде пути регионов «Чите» засчитали техническую победу в домашнем матче с «Иркутском», который ранее снялся со Второй лиги и с Кубка.
  • Также во 2-м раунде не состоится матч «Чайки» с «Нефтяником» (Избербаш) из-за снятия с турнира клуба из Песчанкопского.

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Источник: страница «Футбольный клуб »Чита«» в соцсети VK
Россия. Кубок Чертаново Чита Чайка Иркутск
Комментарии (5)
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Бумбраш
1785921952
Развитие футбола в регионах,кули...пора уже уравнивать ЗП в клубах и размер премии,учитывая что почти все клубы сидят на шее у государства
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FFR
1785922455
Зачем 3-ю лигу включать в кубок?
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