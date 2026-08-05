У Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии

Форвард «Сантоса» Неймар вступил в словесную перепалку с руководителями «Ремо» после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии.

На видео видно, как Неймар несколько раз повторяет: «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулирует в сторону представителей соперников и в один из моментов использует нецензурное выражение.

Оппоненты из «Ремо» повалили несколько металлических ограждений, когда форвард начал танцевать в нескольких метрах от них.

Такое поведение Неймара было вызвано провокациями в его адрес со стороны соперников во время и после игры.