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  • У Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии

У Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии

Вчера, 11:37
4

Форвард «Сантоса» Неймар вступил в словесную перепалку с руководителями «Ремо» после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии.

На видео видно, как Неймар несколько раз повторяет: «Eliminado!» («Вылетели!»), активно жестикулирует в сторону представителей соперников и в один из моментов использует нецензурное выражение.

Оппоненты из «Ремо» повалили несколько металлических ограждений, когда форвард начал танцевать в нескольких метрах от них.

Такое поведение Неймара было вызвано провокациями в его адрес со стороны соперников во время и после игры.

  • 34-летний Неймар вышел на поле во втором тайме и отметился голевой передачей.
  • «Сантос» победил «Ремо» со счетом 1:0 и прошел в следующий по сумме двух встреч (первая игра – 0:0).

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Источник: Спортс''
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
Комментарии (4)
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рылы
1785921444
танцует прям как мафиозо в поезде ("итальянцы в россии") 😄
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Спартач80
1785921494
Бибизян, ему в Зенит надо, там таких много...
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DmitryViktorovich
1785929478
Шоумен за это И держат)
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Майк85
1785941765
Ему можно, своей игрой он заслужил.
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