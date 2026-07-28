Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар на следующий день после матча 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) приехал на базу клуба, но покинул ее после того, как сфотографировался и выпил кофе.

Форвард не принимал участия в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, что не было частью плана тренерского штаба.

Сообщается, что члены совета директоров «Сантоса» приехали на тренировочную базу, чтобы выяснить обстоятельства конфликта в раздевалке после игры с «Шапекоэнсе».