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Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса»

Сегодня, 10:47

Нападающий «Сантоса» Неймар на следующий день после матча 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) приехал на базу клуба, но покинул ее после того, как сфотографировался и выпил кофе.

Форвард не принимал участия в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, что не было частью плана тренерского штаба.

Сообщается, что члены совета директоров «Сантоса» приехали на тренировочную базу, чтобы выяснить обстоятельства конфликта в раздевалке после игры с «Шапекоэнсе».

  • Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом.
  • 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Сантос Неймар
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