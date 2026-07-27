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Неймар сделал заявление о конфликте с игроками «Сантоса»

Сегодня, 13:10

Нападающий «Сантоса» Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками команды.

Ранее сообщалось, что форвард в раздевалке после матча с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре чемпионата Бразилии назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом.

«Всем привет. Это не то воскресенье, которого мы хотели. Нужно поднять голову и продолжать работать. Я вижу, что появилась информация о том, будто я устроил разнос молодым игрокам в раздевалке. Это абсолютная ложь.

Тот, кто распространил эту информацию, пожалуйста, не делайте этого, не врите. Можете спросить кого угодно – это был разговор со всей командой. Говорили я, Лукас (Вериссимо), Арао, Габи – все высказались… Бразао тоже. Мы требовали друг от друга большего, потому что мы конкурентоспособны и хотим побеждать.

Но никаких претензий именно к молодым игрокам не было. Я не собираюсь мириться с подобной ложью. Если в раздевалке нужно кого-то отчитать – неважно, кого именно, – это нормально для команды, которая хочет побеждать.

А тот, кто публикует подобные недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает. Вы не понимаете, что такое футбол, никогда не были частью команды», – сказал Неймар.

  • 34-летний нападающий в этом году провел за «Сантос» 16 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Команда занимает 14-е место в Серии A с 22 очками после 20 матчей.

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Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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