«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом

«Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором. Соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.

«Винисиус Жуниор стал одним из самых важных игроков одного из самых успешных этапов в нашей истории», – говорится в заявлении клуба.