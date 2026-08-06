«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом

«Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором. Соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.
«Винисиус Жуниор стал одним из самых важных игроков одного из самых успешных этапов в нашей истории», – говорится в заявлении клуба.
- Винисиус перешел в мадридский клуб в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За восемь сезонов в составе «Реала» он провел 375 матчей, забил 128 мячей и выиграл 14 трофеев: две Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, три чемпионата Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
- Особый вклад бразилец внес в победы в двух последних финалах Лиги чемпионов – он забивал в решающих матчах против «Ливерпуля» в Париже (2022, 1:0) и против дортмундской «Боруссии» в Лондоне (2024, 2:0).
- За время выступлений за «Реал» Винисиус получил ряд индивидуальных наград: приз The Best ФИФА (2024), «Золотой мяч» Межконтинентального кубка (2024), звание лучшего игрока Лиги чемпионов (2023/24), «Золотой мяч» Клубного чемпионата мира (2022) и приз лучшему молодому игроку Лиги чемпионов (2021/22).
Источник: официальный сайт «Реала»