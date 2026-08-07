Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил личность главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы.

Во 2-м туре РПЛ «Ростов» победил «Акрон» со счетом 4:0.

Альба возглавляет «Ростов» полтора года.

Также Джонатан входит в штаб сборной России.

– Для ростовчан насколько важна эта уверенная победа?

– Очень важна в свете того, что первый матч-то они проиграли в Оренбурге, ведя в счете. Здесь это надо было для уверенности в своих силах. Альба поддерживает историю высокого качества испанских тренеров. И даже уход Щетинина и Вахании не скажется на игре. «Ростов» смотрится быстро, мобильно, что отличает всегда команды Альбы.

Я вообще очень рад, я за него очень переживаю, я с ним лично хорошо знаком. Помимо того, что классный тренер, еще классный пацан. А не все тренеры нашей Премьер-лиги соответствуют понятию «классный пацан».