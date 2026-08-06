«Барселона» отказалась от покупки Альвареса

«Барселона» практически отказалась от идеи подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Блауграна» уже изучает другие возможные опции.

Скорее всего, форвард в следующем сезоне останется в «Атлетико», несмотря на его заявления во время чемпионата мира-2026 о желании покинуть клуб.

Если не случится ничего экстраординарного, Альварес не перейдет в «Барселону».