«Барселона» отказалась от покупки Альвареса

«Барселона» практически отказалась от идеи подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
«Блауграна» уже изучает другие возможные опции.
Скорее всего, форвард в следующем сезоне останется в «Атлетико», несмотря на его заявления во время чемпионата мира-2026 о желании покинуть клуб.
Если не случится ничего экстраординарного, Альварес не перейдет в «Барселону».
- 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок контракта аргентинца с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Marca