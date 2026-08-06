Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», высказался о продлении контракта с мадридским клубом до лета 2032 года.
«Восемь лет на «Бернабеу» – это так мало… Ещe шесть и навсегда, «Реал» Мадрид», – написал Винисиус в своих соцсетях.
- Перед публикацией этого сообщения бразилец удалил со страницы все записи, связанные с «Реалом».
- Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года, когда перешел из «Фламенго» за 45 млн евро.
- В минувшем сезоне он провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 14 голевых передач.
Источник: «Бомбардир»