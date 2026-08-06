Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», высказался о продлении контракта с мадридским клубом до лета 2032 года.

«Восемь лет на «Бернабеу» – это так мало… Ещe шесть и навсегда, «Реал» Мадрид», – написал Винисиус в своих соцсетях.