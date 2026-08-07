Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России

Организаторы FONBET Кубка России составили символическую сборную 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.
Вратарь: Богдан Москвичев.
Защитники: Кевин Андраде (оба – «Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Матеус Рейс (ЦСКА).
Полузащитники: Дуглас Сантос, Педро (оба – «Зенит»), Ярослав Михайлов («Ростов»), Бителло («Динамо»).
Нападающие: Пабло Солари, Игорь Дмитриев (оба – «Спартак»), Магомедхабиб Абдусаламов («Родина»).
- Турнир продлится до конца мая.
- Титул защищает «Спартак».
- Рекордсмены по титулам Кубка России – ЦСКА и «Локомотив» (по девять раз).
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России