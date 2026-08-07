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Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России

7 августа, 09:10
14

Организаторы FONBET Кубка России составили символическую сборную 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.

Вратарь: Богдан Москвичев.

Защитники: Кевин Андраде (оба – «Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Матеус Рейс (ЦСКА).

Полузащитники: Дуглас Сантос, Педро (оба – «Зенит»), Ярослав Михайлов («Ростов»), Бителло («Динамо»).

Нападающие: Пабло Солари, Игорь Дмитриев (оба – «Спартак»), Магомедхабиб Абдусаламов («Родина»).

  • Турнир продлится до конца мая.
  • Титул защищает «Спартак».
  • Рекордсмены по титулам Кубка России – ЦСКА и «Локомотив» (по девять раз).

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Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Родина Спартак Динамо Ростов ЦСКА Локомотив Зенит Дуглас Сантос Сильянов Александр Абдусаламов Магомедхабиб Рейс Матеус Дмитриев Игорь Михайлов Ярослав Педро Бителло Москвичев Богдан Андраде Кевин Солари Пабло
Комментарии (14)
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1786086707
Хах, Зенит в своём стиле вшивые 1:0 скатал с мёртвой Балтикой - четыре игрока в сборной тура. Три команды в этом туре разнесли своих соперников, из этих трёх команд вместе взятых тоже четыре игрока в сборной)
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Император 1
1786089593
Лучший вратарь, по-моему, Лантаров.
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Литейный 4 (returned)
1786089993
Если игроки свинарни в сборной, то дела сборной плохие. Слабее становятся. Гыгыгы
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Номэд
1786096122
Комментарий удален пользователем
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Номэд
1786096390
У бом.жарни 4 игрока, у Спартака - два. И в заголовке указывают про Спартак. Вот что и надо знать, какой клуб популярнее.
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