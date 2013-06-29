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Команды
Зенит
Дуглас Сантос
€ 7,50 млн
Дуглас Сантос
Зенит
22 марта 1994 (32)
#3 | Защитник
173 см
Бразилия | Россия
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Публикации
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
Вчера, 12:48
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Горшков – о периоде в «Зените»: «До моего прихода Дугласа и Вегу не вызывали в сборные»
19 сентября
1
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
17 сентября
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Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
10 сентября
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
5 сентября
10
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Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
Семак оценил готовность Сантоса и Энрике к матчу с «Оренбургом»
31 июля
Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном»
23 июля
1
Игроки сборной Бразилии вернулись в «Зенит»
22 июля
1
Дуглас и Энрике могут пропустить старт чемпионата России
15 июля
5
Легионера «Зенита» уличили в спаде
11 июля
2
Стало известно, смогут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграть со «Спартаком»
10 июля
2
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026
6 июля
2
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Семак пожелал победы на ЧМ-2026 футболистам «Зенита»
2 июля
3
Радимов заявил, что Винисиус блещет на ЧМ-2026 благодаря игроку «Зенита»
29 июня
13
Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026
28 июня
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В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
27 июня
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Неймар сделал комплимент игроку «Зенита»
26 июня
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Реакция Дугласа Сантоса на стремительный рост числа подписчиков в соцсетях
26 июня
Орлов назвал игрока ЦСКА, которого хочет видеть в «Зените»
26 июня
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26 июня
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На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
25 июня
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Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026
20 июня
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17 июня
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Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко
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